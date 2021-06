Сегодня Lenovo расширила свой портфель аксессуаров Lenovo Go, которые предназначены для решения распространенных проблем производительности, таких как многозадачность на нескольких устройствах, низкий уровень заряда батареи или плохое качество звука во время конференц-связи.

С помощью этих недавно выпущенных устройств китайская компания стремится расширить возможности пользователей, работающих в гибридной среде. Продукты предлагают универсальный набор функций ввода, питания и звука для повышения эффективности и общего удобства работы.

В новый состав входит: комплект для беспроводной зарядки Lenovo Go USB-C, беспроводной мобильный блок питания Go Wireless Mobile Power Bank емкостью 10000 мАч, беспроводная мышь Go USB-C, беспроводная вертикальная мышь Go с оптимизированным углом наклона и кривизны, беспроводная разделенная клавиатура Lenovo Go, проводной спикерфон Lenovo Go и наушники-вкладыши Go ANC.

Источник — Astera.