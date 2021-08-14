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Запущена подставка для беспроводной зарядки Xiaomi Mi 100W за 599 иен

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Xiaomi незаметно представила новое беспроводное зарядное устройство на 100 Вт в Китае под названием Mi 100W Wireless Charging Stand. Это усиленная версия подставки для беспроводной зарядки Mi 80W, представленная в конце марта.

Запущена подставка для беспроводной зарядки Xiaomi Mi 100W за 599 иен

Новая подставка для беспроводной зарядки Mi 100 Вт практически идентична более старой подставке для беспроводной зарядки Mi 80 Вт. Единственные существенные различия между ними — это скорость зарядки, цвет и защитный слой.

Оба зарядных устройства похожи по конструкции. Телефоны можно ставить на них как вертикально, так и горизонтально для зарядки. Новая модель представлена ​​в черном цвете с золотым акцентом, тогда как более старая модель имеет белый цвет с серебряным акцентом.

Запущена подставка для беспроводной зарядки Xiaomi Mi 100W за 599 иен

Как следует из названия, новое зарядное устройство имеет максимальную выходную мощность 100 Вт, в отличие от 80 Вт у старого зарядного устройства. Тем не менее, дуэт использует то же зарядное устройство Mi 120 Вт и USB-кабель на 6 А, оба из которых входят в комплект. Интересно, что ни один из продуктов Xiaomi не может заряжаться по беспроводной сети с такой скоростью.

В любом случае, подставка для беспроводной зарядки Mi 100W имеет номер модели MDY-13-EL, а подставка для беспроводной зарядки Mi 80W имеет номер модели MDY-13-ED. Первый имеет дополнительный слой защиты калибровки тока, кроме защиты от перегрузки по току, защиты от перенапряжения, защиты от пониженного напряжения, защиты от перегрева, обнаружения инородных тел и электростатической защиты.

Запущена подставка для беспроводной зарядки Xiaomi Mi 100W за 599 иен

Как и старая модель, новая также имеет дизайн с двумя змеевиками и динамический вентилятор, который при необходимости работает тихо. Поскольку аксессуар использует стандарт Qi, его можно использовать для зарядки практически любого продукта с поддержкой беспроводной зарядки.

Однако только Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra и Mi MIX 4 могут использовать «режим сверхбыстрой беспроводной зарядки». Проще говоря, эти телефоны могут заряжаться без проводов с максимальной поддерживаемой мощностью 67 Вт и 50 Вт.

Запущена подставка для беспроводной зарядки Xiaomi Mi 100W за 599 иен

Xiaomi утверждает, что Mi MIX 4 с батареей емкостью 4500 мАч и поддержкой беспроводной зарядки 50 Вт может полностью заряжаться за 28 минут с помощью новой подставки для беспроводной зарядки Mi 100 Вт.

Источник — Astera.

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