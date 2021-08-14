Xiaomi незаметно представила новое беспроводное зарядное устройство на 100 Вт в Китае под названием Mi 100W Wireless Charging Stand. Это усиленная версия подставки для беспроводной зарядки Mi 80W, представленная в конце марта.

Новая подставка для беспроводной зарядки Mi 100 Вт практически идентична более старой подставке для беспроводной зарядки Mi 80 Вт. Единственные существенные различия между ними — это скорость зарядки, цвет и защитный слой.

Оба зарядных устройства похожи по конструкции. Телефоны можно ставить на них как вертикально, так и горизонтально для зарядки. Новая модель представлена ​​в черном цвете с золотым акцентом, тогда как более старая модель имеет белый цвет с серебряным акцентом.

Как следует из названия, новое зарядное устройство имеет максимальную выходную мощность 100 Вт, в отличие от 80 Вт у старого зарядного устройства. Тем не менее, дуэт использует то же зарядное устройство Mi 120 Вт и USB-кабель на 6 А, оба из которых входят в комплект. Интересно, что ни один из продуктов Xiaomi не может заряжаться по беспроводной сети с такой скоростью.

В любом случае, подставка для беспроводной зарядки Mi 100W имеет номер модели MDY-13-EL, а подставка для беспроводной зарядки Mi 80W имеет номер модели MDY-13-ED. Первый имеет дополнительный слой защиты калибровки тока, кроме защиты от перегрузки по току, защиты от перенапряжения, защиты от пониженного напряжения, защиты от перегрева, обнаружения инородных тел и электростатической защиты.

Как и старая модель, новая также имеет дизайн с двумя змеевиками и динамический вентилятор, который при необходимости работает тихо. Поскольку аксессуар использует стандарт Qi, его можно использовать для зарядки практически любого продукта с поддержкой беспроводной зарядки.

Однако только Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra и Mi MIX 4 могут использовать «режим сверхбыстрой беспроводной зарядки». Проще говоря, эти телефоны могут заряжаться без проводов с максимальной поддерживаемой мощностью 67 Вт и 50 Вт.

Xiaomi утверждает, что Mi MIX 4 с батареей емкостью 4500 мАч и поддержкой беспроводной зарядки 50 Вт может полностью заряжаться за 28 минут с помощью новой подставки для беспроводной зарядки Mi 100 Вт.

Источник — Astera.