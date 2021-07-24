Blackview всегда удивляет своих поклонников выпуском новых инновационных защищенных смартфонов. На этот раз компания представила защищенный игровой смартфон Blackview BL5000, предлагающий флагманскую производительность, превосходящую ожидания по разумной цене. Смартфон может без проблем запускать несколько высококлассных игр без каких-либо задержек в производительности.

Blackview собирается снова захватить рынок защищенных смартфонов с выпуском смартфона BL5000. Это исключительное устройство с выдающимися характеристиками, включая двойной режим ожидания 5G и сверхширокоугольную камеру с углом обзора 125 градусов.

Источник — Astera.