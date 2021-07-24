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Запущен защищенный игровой смартфон Blackview BL5000 с SoC MediaTek 700 и 6,39-дюймовым дисплеем

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Blackview всегда удивляет своих поклонников выпуском новых инновационных защищенных смартфонов. На этот раз компания представила защищенный игровой смартфон Blackview BL5000, предлагающий флагманскую производительность, превосходящую ожидания по разумной цене. Смартфон может без проблем запускать несколько высококлассных игр без каких-либо задержек в производительности.

Запущен защищенный игровой смартфон Blackview BL5000 с SoC MediaTek 700 и 6,39-дюймовым дисплеем

Blackview собирается снова захватить рынок защищенных смартфонов с выпуском смартфона BL5000. Это исключительное устройство с выдающимися характеристиками, включая двойной режим ожидания 5G и сверхширокоугольную камеру с углом обзора 125 градусов.

Источник — Astera.

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