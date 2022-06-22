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Запрет на скачивание Windows для граждан в РФ объяснили правительственным предписанием

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Недавно стало известно, что Microsoft россиянам со своего сайта запретила скачивать ISO-образы Windows 10 и 11.

Предварительно никаких предупреждений об этом не было, некоторые предположили, что это технический сбой, при этом через VPN-сервис все работало.
СМИ попытались выяснить, почему закрыта возможность с официального сайта скачать ISO-образы актуальных операционных систем.

Было обращение в техподержку компании, и в ней подтвердили, что это не ошибка, а целенаправленный запрет.

Обращение в англоязычную техподержку сделал редактор «Коммерсант FM» Марк Протасевич.

После он написал:

«Пытался скачать новую версию Windows 11, но постоянно возникала ошибка. Я связался с официальной англоязычной поддержкой Microsoft. Сначала оператор посчитал, что проблема в версии операционной системы, которая стоит у меня на компьютере, потом он перевел меня на какого-то другого оператора поддержки. Я объяснил, что я нахожусь в России, не могу скачать ни одну программу. Он написал, что по правительственному предписанию с территории России и Белоруссии невозможно скачать либо установить никакие файлы».

Windows
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