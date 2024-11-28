Запрет на онлайн-кредиты: в РФ предложили меры против интернет-мошенничества

Правительство России разработало пакет законопроектов для борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством, который включает около 30 мер.

Пакет был создан Минцифры в сотрудничестве с Банком России и правоохранительными органами.

Среди предложенных мер — запрет на онлайн-кредиты, позволяющий через госуслуги блокировать оформление кредитов на своё имя, а снять запрет можно будет только в МФЦ или банке. Также вводится временная заморозка возможности получения кредита онлайн при изменении номера телефона или утечке данных.

Оформить микрозаем можно будет только на своё имя, а новые функции автоопределителя звонков помогут различать звонки от организаций и частных лиц. Сотрудники госорганов не будут использовать мессенджеры для связи, что должно снизить риск мошенничества.

Кроме того, запланирован запрет на массовые рекламные звонки и смс-рассылки. Если вы разговариваете по телефону, смс-сообщения не будут приходить, чтобы обеспечить безопасность. Также будет доступна биометрия для защиты аккаунтов и подтверждения личности при финансовых операциях.