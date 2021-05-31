Запатентованная концепция Samsung Galaxy Z Fold Tab демонстрирует тройной дизайн

В последние годы Samsung разрабатывает технологию складных дисплеев, о чем свидетельствуют ее патенты в этой области. Недавний список патентов Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) показывает, что компания работала над проектом под названием «Способ и устройство для обеспечения пользовательского интерфейса в электронном устройстве со складным дисплеем». Патент был опубликован 21 мая 2021 года и дает представление о возможных сценариях использования такого складного устройства.

Ранее этот же дизайн был запатентован в Ведомстве США по патентам и товарным знакам (USPTO). Информация о патентовании теперь привела к некоторым рендерам устройства, которые довольно информативны. Главный редактор Yanko Design, Саранг Шет, предоставила несколько красивых рендеров Galaxy Z Fold Tab в высоком разрешении (через LetsGoDigital), используя детали, содержащиеся в патенте. Благодаря складной конструкции в устройстве нет необходимости в крышке дисплея. Название устройства пока неясно, хотя его можно было бы назвать Galaxy Z Fold Tab или Galaxy Z Flex, что соответствует соглашению об именах, используемому в складном ноутбуке Samsung 2-в-1.

Galaxy Z Fold Tab предназначен для работы как в качестве смартфона, так и в качестве планшета, с приличным форм-фактором благодаря минимальному механизму складывания. Дизайн планшета Z Fold также включает в себя место для стилуса S Pen, что могло бы быть более эффективным в этой модели.

Складная технология является многообещающей, так как несколько OEM-производителей проводят активные исследования в этом направлении. Недавно Huawei и Xiaomi выпустили на китайский рынок доступные по цене смартфоны со складным дисплеем.

Однако Samsung придется решить, достойно ли это устройство быть выпущенным на рынок планшетов и насколько оно жизнеспособно. Мероприятие Galaxy Unpacked, намеченное на август 2021 года, предоставит дополнительную информацию о возможной траектории нового складного устройства.