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Заметки, созданные в бета-версиях iOS 15 и macOS 12, могут не отображаться в более ранних версиях

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Если вы установили общедоступную бета-версию iOS 15, iPadOS 15 или macOS Monterey на любое из своих устройств, возможно, вы уже опробовали некоторые из новых функций, которые Apple добавила в приложение Notes, например возможность использовать упоминания пользователей в общих заметках и долгожданная поддержка тегов.

Заметки, созданные в бета-версиях iOS 15 и macOS 12, могут не отображаться в более ранних версиях

Однако некоторые пользователи обнаружили, что заметки, содержащие экземпляры этих двух новых функций, не отображаются в некоторых более ранних версиях iOS и macOS, поэтому лучше просто держаться от них подальше, если у вас есть другие устройства, на которых все еще работают старые версии Apple. настольные или мобильные операционные системы.

Если приложение Notes идентифицирует устройство в вашей учетной записи iCloud с версией более ранней, чем iOS 14.5 или macOS 11.3, оно предупредит вас о том, что помеченные заметки или заметки, содержащие упоминания, будут скрыты на этих устройствах.

С другой стороны, если другие ваши устройства полностью обновлены и работают под управлением iOS 14.5 или macOS Big Sur 11.3 или более поздней версии, то, похоже, любые заметки, использующие теги, могут быть открыты этими версиями.

Как всегда с бета-версией программного обеспечения, не рекомендуется устанавливать эту версию на устройствах, на которые вы полагаетесь по работе или чему-то еще важному, особенно если вы используете несколько устройств в одной учетной записи Apple, и этот пример является показательным.

Источник — Astera.

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