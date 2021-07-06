Если вы установили общедоступную бета-версию iOS 15, iPadOS 15 или macOS Monterey на любое из своих устройств, возможно, вы уже опробовали некоторые из новых функций, которые Apple добавила в приложение Notes, например возможность использовать упоминания пользователей в общих заметках и долгожданная поддержка тегов.

Однако некоторые пользователи обнаружили, что заметки, содержащие экземпляры этих двух новых функций, не отображаются в некоторых более ранних версиях iOS и macOS, поэтому лучше просто держаться от них подальше, если у вас есть другие устройства, на которых все еще работают старые версии Apple. настольные или мобильные операционные системы.

Если приложение Notes идентифицирует устройство в вашей учетной записи iCloud с версией более ранней, чем iOS 14.5 или macOS 11.3, оно предупредит вас о том, что помеченные заметки или заметки, содержащие упоминания, будут скрыты на этих устройствах.

С другой стороны, если другие ваши устройства полностью обновлены и работают под управлением iOS 14.5 или macOS Big Sur 11.3 или более поздней версии, то, похоже, любые заметки, использующие теги, могут быть открыты этими версиями.

Как всегда с бета-версией программного обеспечения, не рекомендуется устанавливать эту версию на устройствах, на которые вы полагаетесь по работе или чему-то еще важному, особенно если вы используете несколько устройств в одной учетной записи Apple, и этот пример является показательным.

Источник — Astera.