Лимитированная версия смартфона уже поступила в продажу на китайском рынке, о чем ранее уже сообщалось. Стоимость смартфона не маленькая, но как оказалось и ремонт его будет не дешевым.

Портал gizmochina опубликовал стоимость запасных частей для нового Honor Magic V2 RSR Porsche Design, правда речь идет о ценах на ремонт в Китае, тогда как в других странах прайсы могут быть еще выше. Например, замена экрана в Honor Magic V2 RSR Porsche Design обойдется почти в 65 тыс. рублей (5279 юаней), и это самый дорогостоящий элемент.

Напомним, что смартфон является первым продуктом сотрудничества Honor и Porsche Design, о партнерстве с которыми было объявлено в прошлом месяце.

Складное устройство доступно с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища по цене 15 999 юаней или почти 200 тыс. рублей.

Как и ожидалось, стоимость запасных частей для складного телефона выше.

Внутренний экран — 5279 юаней,

Внешний дисплей — 1679 юаней,

Материнская плата — 5599 юаней,

Аккумулятор — 209 юаней,

Задняя крышка — 1379 юаней,

Ремонт всей основной камеры обойдется в 1167 юаней,

Фронтальная камера — 249 юаней.