Замечен вариант Samsung Galaxy S21 FE Exynos 2100 и Android 12

Сообщается, что Samsung работает над запуском смартфона Galaxy S21 Fan Edition. Южнокорейское издание недавно сообщило, что его дебют планируется на выставке Consumer Electronics Show ( CES ), которая состоится в начале января 2022 года. В отчете также упоминается, что он не будет выпущен в Южной Корее, но будет направлен в Европейские рынки к середине января . S21 FE был замечен на сайте сертификации NBTC в Таиланде, что указывает на то, что он также будет направлен на некоторые рынки в Азии. В то же время телефон также появился на сайте тестирования Geekbench.

Типстер Трон поделился снимком экрана со списком телефонов Samsung в Geekbench с номером модели SM-G990E. Отчеты показали, что этот номер модели принадлежит Galaxy S21 Fan Edition.

Список Geekbench показывает, что в телефоне используется чипсет Exynos 2100 . Информация о ЦП показывает, что у него есть одно основное ядро ​​ЦП, работающее на частоте 2,91 ГГц, три ядра ЦП с тактовой частотой 2,81 ГГц и четыре ядра ЦП, работающие на частоте 2,21 ГГц. SoC поддерживает 8 ГБ оперативной памяти. Устройство работает на последней версии ОС Android 12. В одноядерных и многоядерных тестах S21 FE набрал 1096 и 3387 баллов соответственно.

Ожидается, что, как и смартфоны серии S21, Galaxy S21 Fan Edition будет поставляться с чипом Snapdragon 888 или Exynos 2100 в зависимости от рынка. Он может поставляться с 8 ГБ / 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128 ГБ / 256 ГБ хранилища UFS 3.1.

Ожидается, что он будет оснащен 6,41-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD + и частотой обновления 120 Гц. Для селфи он может иметь 32-мегапиксельную переднюю камеру, а его модуль задней камеры может включать 12-мегапиксельную основную камеру, 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 8-мегапиксельную телеобъектив. Он может быть подкреплен аккумулятором емкостью 4500 мАч, который, как ожидается, будет поддерживать быструю зарядку 25 Вт, беспроводную зарядку и обратную беспроводную зарядку.

Источник — Astera.