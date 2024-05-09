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Замечен патент Apple на конструкцию шарнира для складного iPhone

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Apple продвигает свои исследования в области складных устройств, так как Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) одобрило их заявку на патент.

Замечен патент Apple на конструкцию шарнира для складного iPhone

Патент описывает новую конструкцию шарнира, предназначенного для складных устройств, включая возможность сгибания в обе стороны.

Внутри шарнира будут использоваться зубчатые пластины, которые обеспечивают синхронизированное вращательное движение между левой и правой половинками устройства. Эта конструкция позволяет реализовать вертикальный тип складывания, подобный Samsung Flip и Motorola Razr.

Хотя подробности о конкретном складном смартфоне от Apple пока неизвестны, в патенте упоминается возможность применения данного шарнира и в других типах складных продуктов, включая планшеты. Также появились слухи о том, что первым складным устройством от Apple может стать гибрид планшета и ноутбука.

По данным, распространяемым в сети, гибридное устройство будет иметь большой экран, который можно будет использовать в режиме ноутбука, установив верхнюю половину под углом, в то время как на нижней половине будет располагаться клавиатура с трекпадом. Ожидается, что выпуск такого гаджета состоится не раньше конца 2025 года.

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