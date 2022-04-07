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Заказы на беспроводные наушники Apple AirPods 3 сократились более чем на треть

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Беспроводные наушники Apple AirPods 3 были представлены в октябре прошлого года, но спрос на последнюю версию модели оказался значительно ниже чем ожидалось.
На глобальном рынке AirPods 2 продаются намного лучше, и как сообщил известный аналитик Минг-Чи Куо, американская компания сокращает заказы на AirPods 3.

Минг-Чи Куо написал, что Apple на второй и третий квартал сократила количество заказов более чем на 30%.

Специалист также предполагает, что AirPods Pro будут сняты с продажи сразу после выхода AirPods Pro 2, чтобы не повторять ошибки с AirPods 3 и заставить покупать людей актуальную более дорогую модель.

Apple Apple AirPods 3
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