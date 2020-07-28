Не анонсированный официально смартфон от китайской компании уже установил рекорд, набрав самое большое количество баллов.

Загадочный Xiaomi установил рекорд по производительности в AnTuTu, где его результат составил 687 тыс. баллов. Самый высокий результат показал аппарат с модельным номером M2007J1SC.

Как сообщил в Сети инсайдер, речь идет о флагманском аппарате линейки Mi 10.

В нем установлен процессор Snapdragon 865, причем достоверно пока неизвестно, какая именно модель процессора используются – плюс-версия или же некая отдельная его модификация.

Кроме этого, аппарату приписывают дисплей с частотой обновления 120 Гц и батарею на 4 500 мАч. Предположительно речь идет о модели Xiaomi Mi 10 Pro Plus, которая должна дебютировать в следующем месяце.