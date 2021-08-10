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Задняя панель Honor Magic 3 дала представление о круглом корпусе камеры

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Honor выпустит смартфон серии Magic 3 12 августа. В преддверии запуска было показано несколько тизеров смартфона, и их количество продолжает расти. В сети появилось просочившееся изображение Honor Magic 3, демонстрирующее дизайн задней камеры.

Задняя панель Honor Magic 3 дала представление о круглом корпусе камеры

Уже подтверждено, что Honor Magic 3 оснащен пятью задними камерами. Однако это изображение дает четкое представление о конструкции задней камеры. Задняя камера размещена внутри круглого корпуса. Существует также логотип 100X, который предполагает, что устройство будет поставляться с линзой перископа и, вероятно, также будет иметь цифровой зум. Остальные детали настройки камеры пока неизвестны.

Задняя панель Honor Magic 3 дала представление о круглом корпусе камеры

Официальное видео о долговечности Magic 3 также появилось в сети, дающее представление о его водонепроницаемой конструкции. Устройство было подвергнуто серии испытаний погружением в воду, в результате чего оно осталось невредимым. Его также роняли на различные поверхности, и дисплей подвергался тесту на царапины. На видео также показана система охлаждения телефона в действии, поскольку она способна довольно эффективно рассеивать тепло.

Источник — Astera.

Honor Magic 3
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