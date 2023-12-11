Бренд Xperia от Sony могут переименовать и возродить

Несколько авторитетных инсайдеров намекнули на возможный отказ компании Sony от своего мобильного бренда Xperia. Заметку об этом опубликовал блогер под ником Zackbuks, который предположил, что японская компания может провести ребрендинг своего мобильного подразделения. Через месяц он подтвердил свои догадки, опубликовав картинку с изображением одного из первых гаджетов Sony и периода существования бренда Xperia: 2008 — 2023. Таким образом, Zackbuks уверенно заявил, что Sony планирует освежить свою линейку смартфонов.

Помимо ребрендинга, компания также может представить свой первый революционный гаджет с фронтальной камерой, расположенной под дисплеем. По данным инсайдеров, это устройство может быть выпущено уже в 2025 году, что на два года раньше, чем у конкурентов из Apple. Эти новости вызывают интерес у поклонников Sony и поднимают вопросы о будущем мобильной технологии компании.