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За пять лет «Яндекс» продал почти 8 млн «умных» колонок «Яндекс.Станция»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

За ноябрь месяц Яндекс успешно продал более 143 тыс. умных колонок Яндекс.Станция. Это свидетельствует о растущем интересе к этим устройствам с голосовым ассистентом компании. Кроме того, общее число активированных устройств линейки по всему миру впервые превысило 7 млн.

Сергей Мельник, руководитель Алисы и умных устройств Яндекса, отмечает, что не только продажи, но и активное использование и востребованность умных колонок подтверждают увеличивающийся интерес к ним. Почти 9 из 10 проданных «Станций» продолжают быть активно использованы.

Этот рост является значительным по сравнению с предыдущим годом, когда продажи умных колонок увеличились почти вдвое.

За пять лет с момента запуска первой Яндекс.Станции в 2018 году, было продано около 8 млн устройств такого типа. Интерес к умным устройствам Яндекса продолжает расти, что подтверждается успешными продажами и активациями по всему миру.

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