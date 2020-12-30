За первые четыре недели PS5 отгрузила 3,4 миллиона устройств

Corellium, исследовательская фирма в области безопасности, против которой предъявлен иск Apple, одержала крупную юридическую победу над производителем iPhone.

В постановлении, которое имеет далеко идущие последствия для исследований в области безопасности iPhone и закона об авторском праве, федеральный судья Флориды отклонил утверждения Apple о том, что Corellium нарушил закон об авторском праве своим программным обеспечением, что помогает исследователям в области безопасности находить ошибки и дыры в безопасности продуктов Apple.

Компания Corellium, основанная в 2017 году мужем и женой Амандой Гортон и Крисом Уэйдом, стала прорывом в исследованиях безопасности, поскольку дала своим клиентам возможность запускать «виртуальные» iPhone на настольных компьютерах. Программное обеспечение Corellium избавляет от необходимости использовать физические iPhone, которые содержат специализированное программное обеспечение для работы с iOS, мобильной операционной системой Apple.

Судья по делу постановил, что создание Corellium виртуальных iPhone не было нарушением авторских прав, отчасти потому, что оно было разработано, чтобы помочь повысить безопасность для всех пользователей iPhone. Кореллиум не создавал конкурирующий продукт для потребителей. Скорее, это был инструмент исследования для сравнительно небольшого числа клиентов.