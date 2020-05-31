За день до презентации частично рассекретили Vivo X50, X50 Pro и X50 Pro+

В первый день июня китайская компания Vivo проведет презентацию флагманской серии Vivo X50.

В этой линейке будет три модели — Vivo X50, X50 Pro и X50 Pro+, а в последнем установят процессор Snapdragon 865.

31 мая в Сеть слили характеристики смартфонов, их изображения, а помимо этого стала известна и цена модели.

В Vivo X50 и X50 Pro установят Snapdragon 765G. В старшей модели будет Snapdragon 865, при этом оперативной памяти во всех трех моделях будет установлено 8 ГБ, а постоянной памяти 128 или 256 ГБ.



В самом дорогом варианте Vivo будет использоваться 50 Мп датчик Samsung ISOCELL GN1, а остальные версии X50 получат 48 Мп сенсор Sony IMX598.

В X50 Pro и X50 Pro+ в блоке основной камеры еще установят 8 Мп телеобъектив с 60 кратным увеличением, 8 Мп объектив для макросьемки и 13 Мп широкоугольный модуль.

Данные основной камеры Vivo X50 пока не называют. Фронтальный датчик во всех смартфонах будет на 32 Мп.

Vivo X50 Pro+ получит OLED экран с частотой обновления 120 Гц, в Vivo X50 и Vivo X50 Pro матрица будет работать с частотой обновления 90 Гц.

Диагональ экрана всех смартфонов составит 6,56-дюйма с разрешением 2376х1080 точек.

В будущих новинках отличия будут в аккумуляторах и мощности зарядки. Например, в X50 Pro и X50 Pro+ ёмкость батареи составит 4315 мАч, а в Vivo X50 аккумулятор установят на 4200 мАч.

Еще источник указал, что толщина Vivo X50 составляет 7,49 мм, вес – 170 г.

В X50 Pro и X50 Pro+ толщина корпуса составила 8 мм, а масса – 180 г. В Китае X50 Pro будет стоить от 3998 юаней, что в пересчете составляет 560 долларов.