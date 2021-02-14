За четвертый квартал 2020 года было отгружено рекордное число Arm чипов

Многие аналитики считают, что будущее за Arm процессорами, и судя по последнему отчету, специалисты правы.

В четвертом квартале прошлого года на рынок было отгружено рекордное количество Arm-чипов.

Сообщается, что каждую секунду выпускалось 842 чипа, а суммарно в отчетный период было произведено 6,7 млрд чипов.

Также в отчете написали, что в прошлом году партнёры компании Arm подписали 175 новых лицензий на использование технологий компании.

Сейчас экосистема Arm считается передовой системой среди IoT устройств, так как в четвертом квартале было отгружено 4,4 млрд процессоров Cortex-M, которые используются в устройствах постоянно подключенных к интернету.