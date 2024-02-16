За 2023 год почти 3 тыс. российских сел подключили к скоростному интернету

В рамках второго этапа проекта по устранению цифрового неравенства, в России в 2023 году было подключено почти 3 тыс. малых населенных пунктов к голосовой связи и скоростному мобильному интернету. Проект осуществляется при участии «Ростелекома» и Минцифры России.

Всего с начала второго этапа проекта в 2021 году, качественное мобильное покрытие стандартов 2G/4G было обеспечено в 4,7 тыс. сел, поселках, деревнях, станицах и аулах, где проживает от 100 до 500 человек. Для подключения базовых станций было проложено более 17 тыс. км новых волоконно-оптических линий связи, что обеспечивает высокую скорость мобильного интернета.

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский отметил, что для доставки оборудования к месту установки приходилось использовать различные транспортные средства, включая вертолеты, вездеходы, сани, суда ледокольного класса и катера.

Он также подчеркнул, что этот проект имеет не только важное значение для развития инфраструктуры, но и социальное значение для миллионов людей.

Кроме того, в 2023 году проект был завершен в Мурманской и Сахалинской областях, где услуги мобильной связи теперь доступны во всех сельских поселениях с численностью населения от 100 до 500 человек.