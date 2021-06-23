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Южная Корея представила пятилетний проект стоимостью 193 миллиона долларов по разработке 6G

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Южная Корея представила свой пятилетний проект по развитию основных технологий для телекоммуникационной технологии 6G. Этот план предполагает, что правительство инвестирует 220 миллиардов вон (примерно 193 миллиона долларов США).

Южная Корея представила пятилетний проект стоимостью 193 миллиона долларов по разработке 6G

Согласно отчету AjuDaily, Южная Корея наращивает усилия по совместным исследованиям и сотрудничеству с Соединенными Штатами Америки. Страна нацелена на первую в мире коммерциализацию мобильной связи 6G к 2028 году. Об этих инвестициях было объявлено ранее сегодня (23 июня 2021 года) на совещании по стратегии 6G, на котором присутствовали эксперты, официальные лица компании и правительственные чиновники.

Министр науки и ИКТ Лим Хе Сук заявила на конференции: «Поскольку мобильная сеть следующего поколения является основой цифровых инноваций, мы должны вместе играть смелую и сложную роль, чтобы возглавить международный рынок в эпоху 6-го поколения на основе наших опыт и ноу-хау в сетевой сфере». В отчете также добавлено, что сеть 6G может быть коммерциализирована только при объединении высокопроизводительной наземной сети и спутниковой связи.

Кроме того, исследователи также призвали к скорейшей разработке технологий, связанных с 6G, в то время как компании сотрудничают с исследовательскими организациями для защиты основных технологий 6G. Исследовательский институт электроники и телекоммуникаций (ETRI) заявил, что он работает над полосой частот терагерцового (ТГц) диапазона, которая потенциально может обеспечить способ удовлетворения требований 6G к скорости передачи данных в терабитах в секунду.

Источник — Astera.

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