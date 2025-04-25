Южная Корея обвинила DeepSeek в передаче личных данных без согласия

24 апреля 2025 года Южнокорейская комиссия по защите персональных данных (PIPC) обвинила китайскую компанию DeepSeek в передаче персональной информации пользователей, включая содержимое запросов, третьим сторонам без получения соответствующего согласия. Согласно заявлению PIPC, во время запуска DeepSeek в Южной Корее в январе 2025 года, компания передавала данные пользователей в Китай и США, в том числе компании Beijing Volcano Engine Technology Co. Ltd.

В феврале 2025 года PIPC приостановила возможность загрузки приложения DeepSeek в южнокорейских магазинах приложений после того, как компания признала несоблюдение некоторых правил по защите персональных данных. Позднее DeepSeek сообщила, что передача содержимого запросов была прекращена с 10 апреля 2025 года. ​

Reuters

Ранее, в феврале 2025 года, Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) обвинила DeepSeek в «чрезмерном» сборе персональных данных и использовании всех вводимых пользователями данных для обучения модели. Служба также выразила обеспокоенность по поводу хранения данных пользователей на серверах в Китае, что может позволить китайским властям доступ к этой информации.

В ответ на эти обвинения, DeepSeek назначила юридических представителей в Южной Корее и заявила о намерении сотрудничать с местными властями для устранения выявленных нарушений. Компания также подчеркнула, что передача данных была направлена на улучшение пользовательского опыта. ​

Ситуация с DeepSeek привлекла внимание и других стран. В январе 2025 года Тайвань рекомендовал государственным учреждениям воздержаться от использования DeepSeek из-за опасений по поводу информационной безопасности. Кроме того, Италия и Ирландия начали расследования в отношении использования персональных данных компанией.