Южная Корея лидирует в мире по скорости загрузки 5G

Южная Корея — одна из немногих стран, широко применяющих сети 5G. Но помимо того, что она является одной из первых, это также нация, способная предложить истинные возможности нового и более быстрого поколения телекоммуникаций.

Согласно отчету SpeedCheck, страна занимает первое место в мире по скорости загрузки. В отчете добавлено, что скорости в регионе могут достигать 449 Мбит/с. Этот результат был получен в ходе испытаний, проведенных в период с февраля по март 2021 года. С другой стороны, средняя скорость загрузки 5G в США составляет всего 43,4 Мбит/с, что примерно в десять раз ниже, чем у их корейских коллег-операторов. Кроме того, в США уровень проникновения 5G намного ниже — всего 10 процентов по сравнению с 20 процентами в Южной Корее.

Высокая скорость, в свою очередь, означает, что люди в Южной Корее, вероятно, будут лучше знакомы с 5G со временем загрузки больших файлов, более захватывающим опытом VR/AR и даже во время игры в онлайн-видеоигры. Примечательно, что второе место в списке регионов с самой высокой скоростью загрузки 5G занял Тайвань, которому удалось достичь только средней скорости 135,36 Мбит/с. Это по-прежнему значительно ниже скорости, предлагаемой операторами связи в Южной Корее.

В отчете также было проведено сравнение цен между сетями США и Южной Кореи. Данные показали, что люди в США платили около 1,5 доллара США за гигабайт, в то время как южнокорейцы платили 2,3 доллара США за гигабайт. Хотя число выше, разница в скорости сети между ними, похоже, компенсирует общую стоимость. SpeedCheck также считает, что цена не является ограничением для граждан США, если они могут пользоваться гораздо более высокими скоростями сети.

Источник — Astera.