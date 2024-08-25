Юрист Соловьев: мошенники в Viber стали подделывать вызовы с номера 900

Юрист Иван Соловьев предупредил о новом методе мошенничества, связанного с подделкой звонков с номера 900 через мессенджеры, такие как Viber. Мошенники используют технологии, позволяющие им имитировать звонки, которые выглядят как настоящие, пишет «Прайм».

При этом жертве проигрывается запись голоса робота, который сообщает о якобы прекращении работы банка и предлагает переключение на «сотрудника». Затем мошенник настаивает на переустановке приложения, утверждая, что иначе клиент может потерять свои сбережения.

После согласия жертвы мошенники отправляют вредоносную ссылку. После переустановки приложения и ввода личных данных клиент теряет доступ к своему аккаунту и деньгам. Соловьев призывает быть осторожными и не доверять таким звонкам.