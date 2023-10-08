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Юрист Соловьев: мошенники придумали ещё одну схему обмана с номером телефона

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Телефонные мошенники придумали новую уловку для обмана людей. Они звонят от имени сотовых операторов и предлагают продлить, мол, истекающий договор на номер. О том, как устроена эта афера, рассказал юрист Иван Соловьев.

Вначале мошенник, называя себя сотрудником оператора, утверждает, что кончается пользовательское соглашение, и интересуется — будут ли его продлевать. При этом в договорах срок пользования номера не указан.

Далее обманщик просит уточнить срок продления, отвлекая бессмысленными деталями. Затем присылает код подтверждения от сети.

По ссылке в сообщении жертву просят ввести код «для дистанционного подписания». Это позволит хакеру войти в личный кабинет и попросить внести небольшую сумму, чтобы затем снять все деньги.

Соловьев предостерег людей от веры в такие звонки и не переходить по подобным ссылкам, поскольку целью мошенников является кража средств со счетов.

Источник: Прайм.

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