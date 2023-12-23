Юлия Кузнецова получила звание «Инвестиционный советник» на финансовой премии

В Москве назвали победителей масштабной Премии «Финансовая элита России 2023». Лидером в номинации «Инвестиционный советник года» экспертный совет признал гендиректора успешного проекта «Международный онлайн-университет инвестиций» Юлию Кузнецову.

В столице успешно прошла одна из ожидаемых и старейших премий отрасли «Финансовая элита России 2023». Ежегодная церемония награждения призвана отметить наиболее профессиональных участников российского рынка с инновационным подходом, а также ведущие компании в различных секторах индустрии. Как пишет «Москва Online», лучшей в персональной номинации «Инвестиционный советник года» стала Юлия Кузнецова, основатель и гендиректор ООО «Международный онлайн-университет инвестиций». Она внесла большой вклад в развитие и повышение финансовой грамотности россиян.

За двадцатилетнюю карьеру в финансовом секторе инвестиционный советник Юлия Кузнецова управляла системами бюджетирования известного холдинга «Северсталь» и ряда других крупных организаций. Эксперт создала собственные методики анализа активов предприятий на основе финансовых показателей.

Опыт Юлии Кузнецовой в инвестировании составляет шестнадцать лет. За это время она достигла немалых высот, а именно:

имеет четыре активных инвестиционных портфеля у различных брокеров;

создала три успешных бизнеса;

сформировала активы на сумму 7 миллионов долларов с нуля;

написала книгу «Деньги всегда»;

является спикером топовых форумов по инвестициям и многое другое.

Одним из успешных проектов Юлии Кузнецовой, которая признана экспертом в сфере финансов, стал «Международный онлайн-университет инвестиций». Организация имеет три лицензии, а также две зарубежные аккредитации, позволяющие предоставлять услуги на высоком уровне. Штат сотрудников состоит из семи финансовых консультантов и четырёх инвестиционных советников.

Профессиональные образовательные программы платформы дают возможность студентам самостоятельно выйти на пассивный доход. Уже в течение года после обучения они увеличивают свой капитал до 5 миллионов долларов. На сегодняшний день обучение в онлайн-университете прошли свыше 40 000 человек из более чем 20 стран.