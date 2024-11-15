Юг России под угрозой превращения в пустыню из-за изменения климата

Изменение климата на юге России приводит к ускоренному распространению пустынь, предупреждают ученые из Южного федерального университета (ЮФУ) в Ростове-на-Дону. По результатам их исследований, опубликованных в журнале International Journal of Biometeorology, с 2010 года пустыни и полупустыни на юге страны начали расширяться с востока на запад со скоростью 550 квадратных километров в год.

Согласно данным ученых, с 1961 по 2020 год в регионе наблюдается значительное повышение температуры, среднегодовая температура возросла в среднем на 0,31 градуса за десятилетие. При этом количество осадков за тот же период осталось практически неизменным.

Как отметил старший научный сотрудник исследовательской лаборатории «Интеллектуальные агроэкосистемы» ЮФУ Василий Гудко, за последние десять лет пустыни охватили почти всю Астраханскую область, большую часть Калмыкии, а также районы Волгоградской области и Дагестана. Этот комплексный анализ изменений климата на юге России был проведен впервые.

Ученые предупреждают, что продолжающееся изменение климата может привести к дальнейшему расширению пустынных территорий, что окажет серьезное воздействие на экосистемы и сельское хозяйство региона.