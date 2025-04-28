Юбилейный iPhone 2027 года получит новый дизайн и высокую цену

Apple готовит масштабное обновление iPhone к его 20-летию в 2027 году. Как сообщает издание 9to5Mac, юбилейная модель смартфона претерпит значительные изменения в дизайне, где особое внимание будет уделено использованию стекла.

Подробности о грядущем устройстве пока ограничены, однако ожидается, что редизайн будет радикальным и отразит новую концепцию визуального оформления iPhone. В частности, отмечается, что компания намерена значительно увеличить долю стеклянных элементов в конструкции устройства.

Стоимость юбилейной модели будет выше обычной. На фоне сохраняющихся высоких тарифов на поставки из Китая, которые могут достигать 145–245%, цена нового iPhone может оказаться значительно выше текущих флагманских моделей.

Apple продолжает диверсифицировать производство, увеличивая объемы выпуска iPhone в Индии. Однако, по данным Bloomberg, для столь сложной юбилейной модели перенос всего процесса производства за пределы Китая к 2027 году представляется маловероятным. В настоящее время производственные мощности в Индии способны обеспечить только около трети ежегодного спроса на iPhone в США.

Эксперты отмечают, что производство особо сложных моделей и новых технологий традиционно остаётся привязанным к Китаю из-за высокой квалификации местной рабочей силы. Несмотря на стремление Apple сократить зависимость от Китая, запуск юбилейного iPhone, вероятно, потребует сохранения значительной части производства в этой стране.