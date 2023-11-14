YouTube заставит маркировать видеоролики, созданные искусственным интеллектом

YouTube принимает меры для борьбы с распространением фейковых видеороликов, созданных с использованием искусственного интеллекта. В ближайшие месяцы авторы таких роликов будут обязаны отмечать контент, созданный с помощью ИИ, а пользователи будут предупреждены о том, что они смотрят подобные видео.

Это особенно важно при обсуждении «деликатных тем», таких как выборы, здравоохранение и конфликты, чтобы предотвратить дезинформацию.

YouTube также рассматривает возможность удаления фальшивых видеороликов без учета пометки об использовании искусственного интеллекта, если они содержат насилие или шокирующий контент. Пользователи, чьи лица или голоса использованы в таких видеороликах, смогут подать запрос на удаление. При этом YouTube будет учитывать различные факторы, такие как характер видеоролика и его цель.

Феномен фейковых видеороликов, известных как дипфейки, становится все более распространенным. Часто они создаются для вымогательства или распространения дезинформации.

Однако современные технологии позволяют создавать все более реалистичные видеоролики, что вызывает серьезные проблемы в области информационной безопасности.

YouTube и другие платформы продолжают работать над разработкой и усовершенствованием инструментов для обнаружения и борьбы с фейковыми видеороликами, чтобы обеспечить безопасность и достоверность информации, доступной для пользователей.