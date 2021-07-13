YouTube запустил в России конкурента сервису TikTok

Google в России в качестве бета-версии запустил конкурента сервису TikTok.

Новый для россиян сервис получил название YouTube Shorts, и как сообщается в пресс-релизе, скоро он станет доступен для всех пользователей.

YouTube Shorts уже успешно протестировали в США и Индии, и как заявили разработчики, сервис оказался очень популярным.

Ежедневно кроткие ролики в YouTube Shorts набирают порядка 6,5 млрд просмотров.

В России при развитии YouTube Shorts будут учитывать мнение авторов и исполнителей, также сервис со временем будет обрастать дополнительными функциям.

Среди них обещают добавление текста, отрывков из других роликов Shorts и автоматических субтитров.

Сейчас авторы могут записывать несколько роликов и объединять их в один, менять скорость записи и вести запись с музыкой.