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YouTube запустил рекламу на умных телевизорах по всему миру

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Пользователи YouTube на телевизорах начали сообщать о новой рекламе, которая появляется даже во время паузы. Этот формат рекламы был анонсирован в мае 2023 года и теперь внедряется по всему миру.

Когда видео ставится на паузу, плеер уменьшается в окне слева, а справа появляется реклама с меткой «Sponsored». В колонке с рекламой указаны название бренда и логотип.

Пользователи могут закрыть рекламу с помощью кнопки «Отклонить» или получить больше информации, нажав на кнопку «i». Реклама исчезает, когда видео снова начинает воспроизводиться.

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