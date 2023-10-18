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YouTube вскоре сможет находить песни по «напеванию» и свисту пользователя

Автор На чтение 1 мин Просмотров 31 Опубликовано

Интересно узнать, что YouTube планирует внедрить несколько новых функций и обновлений дизайна в ближайшие недели. Некоторые из них включают:

Поиск песен по напеванию: Пользователи смогут искать песни, напевая или насвистывая их, или даже воспроизводить отрывки для поиска.

Стабильная громкость: Мобильное приложение YouTube будет иметь функцию «Стабильная громкость», которая поможет уменьшить резкие изменения громкости внутри видео.

Улучшенные превью: Будут добавлены улучшенные превью видео, чтобы пользователи могли получить более информативное представление о содержании видео перед его просмотром.

Быстрая отмена перемотки: Пользователи смогут быстро отменить перемотку видео и вернуться к предыдущему моменту, если они перешли слишком далеко.

Важно отметить, что эти новые функции и обновления могут быть доступны в ближайшем будущем, но точные сроки и доступность могут различаться в зависимости от региона и устройства. Рекомендуется следить за официальными объявлениями и обновлениями YouTube для получения более точной информации.

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