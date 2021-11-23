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YouTube TV столкнулся с багом, который влияет на смарт-телевизоры

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Приложение YouTube TV для смарт-телевизоров столкнулось с проблемой во всем мире. Услуга зависает у многих пользователей Smart TV. Эта проблема, похоже, даже затрагивает людей на разных платформах.

YouTube TV столкнулся с багом, который влияет на смарт-телевизоры

Согласно отчету, пользователи смарт-телевизоров разных производителей сообщали о проблемах с сервисом приложений для ТВ. Ошибка зависания влияет не только на транслируемый контент, но и на саму платформу. Временное решение проблемы — выйти из приложения и перезапустить его из главного меню. Согласно отчету, проблема впервые появилась пару дней назад после обновления Roku.

YouTube TV столкнулся с багом, который влияет на смарт-телевизоры

На данный момент эта проблема затрагивает все виды потоковых устройств, включая Roku, Fire TV, Chromecast, Apple TV, Nvidia Shield и другие. Кроме того, проблема также затрагивала игровые консоли платформ PlayStation и Xbox, но ошибка зависания не затрагивала пользователей смартфонов и планшетов. Примечательно, что проблема впервые возникла на устройствах Roku, с общим исправлением, требующим от пользователей удаления приложения TV с устройства и его переустановки.

Источник — Astera.

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