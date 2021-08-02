YouTube испытывает новый более дешевый уровень подписки в Европе под названием «Premium Lite», который предлагает просмотр без рекламы и других функций YouTube Premium.

План «Lite» был впервые замечен пользователем на ResetEra и впоследствии подтвержден Google. Это означает, что пользователи, которые не заинтересованы в автономных загрузках или фоновом воспроизведении, могут по-прежнему смотреть видео с YouTube в Интернете и в мобильном приложении, не отвлекаясь от рекламы.

Представитель YouTube сказал :

«В Скандинавии и Бенилюксе (кроме Исландии) мы тестируем новое предложение, чтобы предоставить пользователям еще больший выбор: Premium Lite стоит 6,99 евро в месяц (или местный эквивалент в месяц) и включает видео без рекламы на YouTube».

Стандартный план YouTube Premium стоит около 11,99 евро / 11,99 фунтов стерлингов в месяц в Европе и 11,99 долларов США в США и включает просмотр без рекламы в Интернете, в мобильном приложении, на смарт-телевизорах и консолях, а также на прослушивание музыки на YouTube Music без рекламы. фоновое воспроизведение и офлайн-загрузки.

Как отмечает The Verge, вариант «Lite» стоит около 60% от цены плана Premium, но предлагает только четверть функций. Тем не менее, YouTube сообщает, что план подписки все еще находится на экспериментальной стадии, и что он все еще может развернуть дополнительные планы для оценки отзывов пользователей.

Источник — Astera.