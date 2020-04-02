YouTube хочет выпустить собственный аналог TikTok

Социальная сеть TikTok за короткий промежуток времени стала очень популярной во всем мире.

Глядя на популярность «Тик Тока» YouTube принял решение выпустить свой собственный аналог.

О планах YouTube стало известно изданию The Information, которое пишет, что соцсеть получит название Shorts, а выполнена она будет по схеме TikTok.

Для развития нового проекта есть база в виде YouTube Music, из которой пользователи смогут выбрать любой трек и использовать его в своем видео.

Как будет реализован Shorts пока неизвестно. Можно предположить, что он выйдет как отдельное приложение или это будет встроенный сервис в YouTube.