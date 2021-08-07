YouTube получает еще один жест для поиска видео

YouTube — крупнейшая в мире платформа для потокового видео. Следовательно, когда в прошлом году Google удалил возможность поиска видео, просто нажав на индикатор выполнения, пользователи выразили недовольство. Этот вариант был заменен жестом касания. Спустя несколько месяцев поисковый гигант представил еще один жест с той же целью.

В настоящее время, если вы хотите искать видео YouTube на устройствах Android или iOS, вам придется дважды или несколько раз нажать на левую или правую часть экрана в соответствии с требованиями. Вы также можете перетащить индикатор выполнения, чтобы добиться того же. Но эти два параметра не так интуитивно понятны, как нажатие на определенную точку на индикаторе выполнения для некоторых пользователей.

Теперь, согласно отчету Android Police, Google внедряет еще один жест для поиска видео на YouTube. Этот жест требует, чтобы пользователи коснулись экрана и удерживали его, а затем смахнули вправо или влево.

Новый жест развертывается как серверное обновление для избранных пользователей приложения YouTube для Android v16.31.34 beta или более поздней версии. Другими словами, новая функция в настоящее время находится на стадии публичного тестирования. Поэтому нельзя сказать наверняка, дойдет ли он до всех пользователей в данный момент.

Источник — Astera.