YouTube планирует вознаграждать музыкантов за использование их музыки при обучении ИИ

Видеосервис YouTube опубликовал свои принципы партнерства с музыкальной индустрией в сфере искусственного интеллекта. Важной составляющей этой стратегии становится выплата компенсаций правообладателям и артистам за использование их музыки для обучения искусственного интеллекта. В рамках этой инициативы, YouTube уже достиг соглашения с лейблом Universal Music Group (UMG), владеющим правами на музыкальное наследие Фрэнка Синатры, к примеру.

YouTube описывает новую стратегию как «инкубатор музыкального искусственного интеллекта» и намерен сотрудничать с артистами и правообладателями, принимая во внимание защиту авторских прав. Представитель YouTube подчеркнул, что «искусственный интеллект уже находится среди нас, и мы обязуемся ответственно взаимодействовать с ним вместе с нашими музыкальными партнерами».

Согласно данным YouTube за 2023 год, на его платформе было более 1,7 миллиарда просмотров видеороликов, созданных при участии искусственного интеллекта. Ранее Universal Music Group (UMG) выступала с просьбами к YouTube и Spotify о удалении композиций, созданных ИИ на основе песен, права на которые принадлежат лейблу. Теперь UMG сотрудничает с YouTube с целью обеспечить артистам возможность получения вознаграждения в случае использования их музыки для обучения искусственного интеллекта.