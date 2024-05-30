YouTube открыл доступ к игровому сервису Playables всем желающим

Расширение охвата игрового раздела YouTube Playables и доступность игр для всех пользователей, независимо от наличия платной подписки YouTube Premium, предоставляет больше возможностей для игрового опыта на платформе YouTube.

С более чем 75 доступными играми, включая шахматы, кроссворды, Angry Birds Showdown!, Trivia Crack и Cut the Rope, пользователи могут наслаждаться разнообразным выбором игровых вариантов.

Местоположение раздела Playables на боковой панели веб-сайта YouTube или в приложении для Android/iOS делает доступ к играм удобным и легким.

Кроме того, сохранение прогресса и отслеживание рекордов позволяют игрокам вернуться к игре и соревноваться с другими пользователями.