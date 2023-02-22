YouTube научились использовать в качестве обычного облачного хранилища для любых файлов

YouTube является видеохостингом, но как оказалось, этот сервис можно еще использовать как облачное хранилище файлов.

Такое применение видеохостинга запрещено, но разработчик под ником DvorakDwarf показал, как можно обойти ограничения и использовать YouTube как примеру Яндекс.Диск.

Разработчик написал приложение, с помощью которого любой файл можно упаковать в видеоформат для последующей загрузки на YouTube.

Но DvorakDwarf отметил, что если команда YouTube заметит такой метод использования сервиса, то может заблокировать пользователя за нарушения.