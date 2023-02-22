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YouTube научились использовать в качестве обычного облачного хранилища для любых файлов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

YouTube является видеохостингом, но как оказалось, этот сервис можно еще использовать как облачное хранилище файлов.

Такое применение видеохостинга запрещено, но разработчик под ником DvorakDwarf показал, как можно обойти ограничения и использовать YouTube как примеру Яндекс.Диск.

Разработчик написал приложение, с помощью которого любой файл можно упаковать в видеоформат для последующей загрузки на YouTube.

Но DvorakDwarf отметил, что если команда YouTube заметит такой метод использования сервиса, то может заблокировать пользователя за нарушения.

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