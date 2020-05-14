YouTube Music скоро заменит Google Play Музыку

Компания Google закрывает еще один проект, и в этот раз в компании решили избавиться от Google Play Music.

Ранее в Google отказывались только от непопулярных сервисов, а о некоторых пользователи узнавали только после того как выпустят официальное объявление о его закрытии.

Но о Google Play Music знают практически все пользователи, при этом в американской компании его решили закрыть, а все действующие подписки перенести в сервис YouTube Music.

Как было указано в пресс-релизе, музыкальные библиотеки и плейлисты из Google Play Music без труда можно перенести в YouTube Music.

Сервис Play Music упразднят не сразу, но в течение 2020 года.