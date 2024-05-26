YouTube Music добавил функцию для поиска песен с помощью напевания

Приложение YouTube Music обновилось, представив пользователям долгожданную функцию поиска песен с помощью напевания и музыки.

Теперь любой желающий может легко найти трек, просто напевая его мелодию или даже просто воспроизводя звуки.

Активация этой функции осуществляется простыми шагами: нужно нажать на значок лупы в правом верхнем углу приложения YouTube Music, а затем выбрать значок осциллограммы, который появится рядом с обычным значком микрофона при включении нового функционала.

При нажатии на значок осциллограммы открывается яркая страница поиска, где инновационный алгоритм распознает трек и формирует соответствующие результаты.

После успешного определения песни пользователь может прослушать ее прямо в приложении или сохранить в своей музыкальной библиотеке для дальнейшего воспроизведения.

Источник: 9to5google.com.