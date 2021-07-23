Приложение YouTube для Android теперь стало вторым приложением, которое превысило колоссальные 10 миллиардов загрузок в Google Play Store.

Популярность потокового видео за последнее десятилетие резко возросла благодаря повышению глобальной скорости интернета, появлению устройств 4G и доступу к смартфонам и планшетам. Как крупнейшая и самая известная потоковая платформа в мире, всегда было весьма вероятно, что YouTube станет первым Android-приложением, ориентированным на пользователя, которое достигнет такого рубежа загрузки в Play Store.

Для тех, кто задается вопросом, единственное другое «приложение», которое превышает или приближается к показателю загрузки YouTube, на самом деле не является приложением в формальном смысле. Сервисы Google Play достигли отметки в 10 миллиардов загрузок / установок еще в 2020 году, но они необходимы для всех функций и функций на уровне платформы.

Учитывая, что во всем мире насчитывается около 3 миллиардов активных устройств Android, большая часть из которых в Китае не поставляется с сервисами Google Play, это впечатляющий объем.