YouTube добавит режим «картинка в картинке» на устройства Apple

Новая функция появится в ближайшее время после обновления мобильного приложения.

Журналистам Macrumors удалось узнать, что в приложении YouTube для iPhone и iPad появится возможность смотреть ролики в режиме «картинка в картинке».

Сейчас новая функция тестируется среди платных подписчиков, но в дальнейшем ее запустят для всех пользователей, обновившихся до новой версии YouTube.

Отмечается, что разработчики пытались реализовать функцию «картинка в картинке» для YouTube, в первых сборках iOS 14, но функционал некорректно работал.

При этом на Android-смартфонах функция существует уже несколько лет.