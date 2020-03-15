Youtube для смартфонов получил новую вкладку «Навигатор»

Google в мобильной версии Youtube отказалась от одной из самых раздражающих функций. Так, у многих пользователей теперь вместо вкладки «Тренды» появилась вкладка «Навигатор».

Новая функция выполняет похожие функции, как и «Тренды», но в ней можно выбрать категории – игры, фильмы, музыка, новости и в тренде.

В дальнейшем количество категорий будет расширено, и появится мода, красота, обучение и д.р.

Новая вкладка в мобильном приложении появляется автоматически, и через несколько дней она будет у всех пользователей Youtube.