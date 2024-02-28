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Yota: интерес россиян к онлайн-чтению резко вырос

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Исследование, проведенное компанией Yota, показало, что использование электронных библиотек в России заметно возросло.

В то время как сервис Storytel покинул рынок, сервис Bookmate показал наибольший прирост, а самым популярным стал «Литрес».

Проведенный анализ данных абонентов показал, что общий объем интернет-трафика на «Литрес» за 2023 год оказался наибольшим и вырос на треть по сравнению с 2022 годом. Bookmate, ранее не входивший в топ-5, теперь занимает второе место. На третьей позиции находится приложение MyBook, где за год потребление трафика увеличилось на 10%.

Интересно отметить, что трафик на книжные сервисы за последний год вырос на 50%, хотя общее количество пользователей увеличилось всего на 1%. Пользователи старше 56 лет и молодое поколение в возрасте от 14 до 20 лет стали чаще посещать онлайн-библиотеки.

Также исследование Yota выявило, что наибольшее потребление электронных книг наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Томске. Жители этих городов генерируют наибольший объем интернет-трафика на одного пользователя.

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