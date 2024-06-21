Японцы предложили владельцам способ анализа эмоционального состояния кошек

Токийский стартап Carelogy совместно с исследователями из Университета Нихон разработал приложение CatsMe, которое использует нейросеть для анализа эмоционального состояния кошек. Это приложение может быть полезным как владельцам кошек, так и ветеринарам.

Разработчики обучили нейросеть CatsMe на основе 6000 фотографий кошек, и с момента запуска приложением уже воспользовались более 230 000 человек. В настоящее время точность определения эмоционального состояния составляет более 95%, и этот показатель будет расти по мере увеличения обучающего материала.

Профессор Университета Нихон и ветеринар Казуя Эдамура отметил, что приложение будет полезным для определения наличия боли у животных.

Статистика показывает, что более 70% пожилых кошек страдают артритом и испытывают боль, но только 2% из них получают помощь ветеринара, поскольку их владельцы не замечают признаки страдания у кошек.

Определение эмоционального состояния животного позволит понять, насколько прогрессирует болезнь и поможет в лечении и устранении симптомов.