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Японцы предложили владельцам способ анализа эмоционального состояния кошек

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Токийский стартап Carelogy совместно с исследователями из Университета Нихон разработал приложение CatsMe, которое использует нейросеть для анализа эмоционального состояния кошек. Это приложение может быть полезным как владельцам кошек, так и ветеринарам.

Японцы предложили владельцам способ анализа эмоционального состояния кошек

Разработчики обучили нейросеть CatsMe на основе 6000 фотографий кошек, и с момента запуска приложением уже воспользовались более 230 000 человек. В настоящее время точность определения эмоционального состояния составляет более 95%, и этот показатель будет расти по мере увеличения обучающего материала.

Профессор Университета Нихон и ветеринар Казуя Эдамура отметил, что приложение будет полезным для определения наличия боли у животных.

Статистика показывает, что более 70% пожилых кошек страдают артритом и испытывают боль, но только 2% из них получают помощь ветеринара, поскольку их владельцы не замечают признаки страдания у кошек.

Определение эмоционального состояния животного позволит понять, насколько прогрессирует болезнь и поможет в лечении и устранении симптомов.

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