Японскими учёными создано титановое кольцо Tiroler, заменяющее рулетку

Этот инструмент выглядит как кольцо и называется Tiroler. Оно сделано из прочного и стильного материала — титана.Основная фишка Tiroler заключается в его умной конструкции, которая позволяет измерять практически любые длины. Когда вы держите кольцо за его внешнюю сторону, внутренняя часть свободно вращается.

Когда вы катите кольцо по поверхности, центральная часть начинает вращаться. На этой части есть шкала, которая может быть отмечена в метрической или дюймовой системе.

Когда вы вращаете внешнее кольцо, в маленьком окне появляются цифры. При каждом полном обороте слышен щелчок металла. В метрической системе щелчок звучит каждые 10 сантиметров, а в дюймовой — каждые 5 дюймов.

Таким образом, вы можете измерить любую длину, считая количество щелчков и умножая на «длину щелчка» в сантиметрах или дюймах. К полученному результату нужно также добавить значение, которое отображается в окне на внешнем кольце.

Этот инструмент особенно полезен при измерении длины объектов сложной формы, когда использование рулетки неудобно.

Кроме того, кольцо компактное и стильное, что позволяет его использовать как модный аксессуар, например, в виде брелока для ключей. В настоящее время на платформе Kickstarter проводится сбор средств для запуска производства Tiroler.

В зависимости от выбранной версии, продукт будет доступен покупателям по цене от 58 до 69 долларов за штуку. Предполагается, что доставка начнется до конца текущего года.