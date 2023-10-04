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Японский стартап показал 4,5-метрового робота-трансформера за 3 млн долларов

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Японская компания Tsubame Industries представила уникального 4,5-метрового управляемого робота весом 3,5 тонны.
Это чудо японской инженерии получил название Archax.

Робот имеет кабину с мониторами для пилота и может передвигаться на четырех колесах со скоростью до 10 км/ч. Пилот все управление робота осуществляет с кабины.

В компании Tsubame Industries планируют построить пять таких костюмов, каждый из них будет стоить $3 млн, все экземпляры будут распроданы среди поклонников робототехники. В перспективе рассматривает их применение в космонавтике или спасательных операциях.

Tsubame Industries — одна из компаний, разрабатывающих роботизированные экзоскелеты для военных, курьеров и других целей.

Японский стартап показал 4,5-метрового робота-трансформера за 3 млн долларов

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