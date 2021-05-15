Японский производитель тостеров Balmuda сделает свой смартфон на ОС Android

Японский производитель тостеров Balmuda сделает свой смартфон на ОС Android15.05.2021 23:31
Про сам смартфон и сроки его выхода пока ничего неизвестно, так как было только сказано только что устройство поступит в продажу под управлением операционной системы Android.
Японская компания Balmuda, известная многим во всем мире как производитель лучших тостеров, намерена начать покорять рынок смартфонов.
Про сам аппарат ничего не сообщается, к тому же даже не известно к какому классу он будет относиться.
Однако было сказано, что аппарат будет поддерживать связь пятого поколения, а в разработке устройства принимает участие компания Kyocera.
Balmuda занимается не только производством и разработкой тостеров, ведь компания еще выпускает очистители воздуха, кондиционеры и вентиляторы.
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