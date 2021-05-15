Японский производитель тостеров Balmuda сделает свой смартфон на ОС Android

Про сам смартфон и сроки его выхода пока ничего неизвестно, так как было только сказано только что устройство поступит в продажу под управлением операционной системы Android.

Японская компания Balmuda, известная многим во всем мире как производитель лучших тостеров, намерена начать покорять рынок смартфонов.

Про сам аппарат ничего не сообщается, к тому же даже не известно к какому классу он будет относиться.

Однако было сказано, что аппарат будет поддерживать связь пятого поколения, а в разработке устройства принимает участие компания Kyocera.

Balmuda занимается не только производством и разработкой тостеров, ведь компания еще выпускает очистители воздуха, кондиционеры и вентиляторы.