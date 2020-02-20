Японский дешевый смартфон не даёт пользователям делать «голые» селфи

В Японии местная компания Tone представила смартфон, который получил очень необычную функцию.

Новинка под названием Tone e20 не позволяет владельцу делать селфи голого тела, а точнее аппарат фото позволяет сделать, но не сохраняет его в памяти.

Также в смартфоне есть опция контроля со стороны родителей, и при ее активации, если ребенок захочет сделать запрещенное селфи, родители получат уведомление.

В остальном Tone e20 является достаточно простым смартфоном, в котором установили 6,96-дюймовый дисплей с HD+ разрешением, тройную камеру с основным датчиком на 13 Мп и батарею на 3 900 рублей.

В Японии представленный аппарат оценивается в 19 800 йен, что в пересчете составляет 11 500 рублей.