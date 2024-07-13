Японские ученые сделали из колонии микробов «живое» стекло

Биологи из Японии провели удивительное исследование с кишечной палочкой и сделали невероятное открытие. Они обнаружили, что можно превратить колонию этих бактерий в материю, похожую на стекло! Это никогда раньше не было замечено.

При исследованиях ученые обнаружили, что кишечная палочка имеет сходство с коллоидным стеклом. Когда бактерии размножаются на ограниченном пространстве, они приобретают уникальные свойства. Эти свойства похожи на особенности коллоидов — веществ, состоящих из мелких частиц, размешанных в жидкости. Например, чернила — это коллоид. Если сделать частицы более плотными, они могут принять стекловидное состояние.

Эксперименты с кишечной палочкой показали, что она может приобрести уникальные свойства, похожие на стекло. Но это не все. Исследователи обнаружили, что колония бактерий стала похожей на стекло как по структуре, так и по физическим характеристикам. Также они обнаружили, что эта колония обладает свойствами жидких кристаллов. Это происходит из-за формы клеток бактерий, которые имеют форму палочек. Интересно, что переход бактерий в стекловидное состояние нарушает термофизические принципы, которые обычно применяются к обычному стеклу.

Ученых вдохновило исследование с бактериями, проведенное более десяти лет назад, когда они обнаружили, что плотная популяция бактерий перестает двигаться. Сейчас они планируют изучить это явление с использованием других видов бактерий. Специалисты отмечают, что их результаты показывают, что плотные бактерии могут радикально изменять свою подвижность и механические свойства, когда плотность клеток изменяется даже незначительно.